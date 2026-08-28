Luciano Martin González (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 28 de agosto de 2026, a los 42 años de edad.

Sus hijas Bianca, Ana y Margarita Gonzalez; su esposa Luciana Francisco; sus padres Justino Gonzalez y Mirta Saenz; sus hermanos Marcelo, Marcos y Lucia Gonzalez; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, se desempeñaba como empleado rural y era vecino de la zona rural.

Sus restos no serán velados y no se realizará responso. La inhumación se llevará a cabo en el cementerio Loma de Paz este sábado 29 de agosto a las 10:30 horas.