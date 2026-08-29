Barrio Coronel Dorrego: un joven herido tras recibir un balazo en una pierna

Un joven de 23 años resultó herido tras recibir un disparo en una de sus piernas durante un hecho ocurrido el viernes en inmediaciones de las calles Necochea y Orsali, en el barrio Coronel Dorrego.

Personal del Comando de Patrullas fue convocado al lugar a través de un llamado al 911 y encontró al joven en la vía pública con una herida de arma de fuego en la pierna derecha.

Según manifestó ante los efectivos, momentos antes se había hecho presente otro hombre, quien le efectuó un disparo y se retiró del lugar.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó al herido a un centro asistencial. Su vida no corría riesgo.

El sector fue preservado y se convocó a personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera de Olavarría por corresponder a su jurisdicción.

La causa fue caratulada como “Lesiones” y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el ataque.