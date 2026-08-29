Colón y Vicente López: un giro a la izquierda no permitido terminó en un choque

Una camioneta y un automóvil Fiat protagonizaron este sábado un siniestro vial en la intersección de avenida Colón y Vicente López.

Según se informó, la camioneta circulaba por Colón en dirección a Rivadavia y, al llegar al semáforo, dobló a la izquierda para tomar Vicente López.

En esa maniobra impactó contra el Fiat, que circulaba en sentido contrario.

No hubo personas heridas como consecuencia del choque, aunque ambos vehículos sufrieron daños materiales y debieron ser retirados del lugar.

El giro a la izquierda está prohibido en esa intersección y se encuentra debidamente señalizado. La indicación puede observarse antes de llegar al semáforo, en la propia intersección y también sobre el semáforo.

Mientras se retiraban los vehículos involucrados en el siniestro, otros dos automovilistas realizaron el mismo giro a la izquierda, pese a la prohibición y a la señalización existente en el lugar.