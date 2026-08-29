Una mujer resultó herida tras impactar contra un árbol en una bicisenda de Sierras Bayas

Una mujer de 52 años resultó herida luego de que el vehículo que conducía terminara impactando contra un árbol en un sector de bicisenda de Sierras Bayas.

El hecho ocurrió en inmediaciones del Cementerio y Rivadavia, donde, por circunstancias que son materia de investigación, el automóvil terminó contra un árbol.

La conductora fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de Olavarría para recibir atención médica.

Según informó la Subcomisaría de Sierras Bayas, un testigo manifestó haber observado maniobras extrañas antes del impacto y señaló que el vehículo habría realizado movimientos hacia atrás antes de terminar contra el árbol.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y el vehículo fue retirado. Se preservó la zona mientras se desarrollaban las pericias correspondientes.

Interviene la UFI N° 4, a cargo de la fiscal María Paula Serrano, en una causa caratulada como “Lesiones por accidente”.

La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.