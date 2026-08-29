Choque entre una camioneta y una moto: un motociclista fue trasladado al Hospital

El siniestro ocurrió este sábado por la tarde en el cruce de Yrigoyen y San Lorenzo. El conductor de la motocicleta fue asistido y trasladado al Hospital Municipal.

Con información y foto de Central de Noticias

Un motociclista resultó herido este sábado por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial en el cruce de Yrigoyen y San Lorenzo.

Por causas que son materia de investigación, en el lugar colisionaron una Volkswagen Amarok y una motocicleta. A raíz del impacto, quien circulaba en el rodado menor sufrió heridas y debió ser trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” en una ambulancia del sistema público de salud.

Según la información oficial conocida hasta el momento, las lesiones no revestirían gravedad, aunque el motociclista fue derivado al centro asistencial para su evaluación y atención médica.

Personal del Comando de Patrullas trabajó en el lugar para asistir en la emergencia y ordenar la circulación vehicular.

En ese marco, se interrumpió el tránsito sobre Yrigoyen a la altura de Independencia, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes y el trabajo de los peritos para determinar las circunstancias del siniestro.

El hecho ocurrió un día después de otro accidente vial registrado en el mismo sector, que tuvo como consecuencia que una mujer permaneciera internada en grave estado.