Abigail Yaquemet “Aby” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 28 de agosto de 2026 a los 29 años de edad. Sus padres, Lidia Soto y Pablo Yaquemet; demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. La sala se habilita a partir de las 9 hs. Responso: Sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Sábado 29/8/2026 – 13.30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Villa Mailín. Nacida en Lanús, Buenos Aires. Pensionada.