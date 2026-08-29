Carlos Dante Roselli “Ñato” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de agosto de 2026 a los 94 años de edad. Sus hijos, Omar, Daniel y Miriam Roselli; sus hijos políticos, María Rosa, Silvina y Javier; sus nietos, Maximiliano, María Florencia, Victoria, Sebastián, Agustina, Camila, Avril, Felipe y Alma; sus bisnietos, Rufina, Renato y Alba; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”. La sala se habilita a partir de las 6 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Sábado 29/8/2026 – 11.30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Villa Floresta. Nacido en Olavarría. Jubilado.