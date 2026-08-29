Edith Mabel Iribe Rizzonelli viuda de Arramón “Negra” (Q.E.P.D.), falleció en Olavarría el día 29 de agosto de 2026, a los 89 años de edad. Sus hijas Mabel y Nancy; sus hijos políticos Aroldo y Dante; sus nietos Vanesa, Agustina, Juan Cruz y María Victoria; sus nietos políticos Jonathan, Enzo y Constanza; sus bisnietas Nahiara y Pilar; su hermano político; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: Sala velatoria de Sierras Bayas, desde este domingo a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas. Día y hora: domingo 30 de agosto a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierras Bayas, nacida en Hinojo y jubilada del Sindicato de Luz y Fuerza.