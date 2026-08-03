Margarita Sierra «Margot» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de agosto de 2026 a los 72 años de edad.

Su hijo Andrés Rospide; su hija política Olivia; sus nietos Thiago, Tiziano y Genaro; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Espigas, se desempeñaba como jubilada y residía en el barrio Villa Mailín.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «A», este lunes 3 de agosto de 6:00 a 11:30 horas. Se realizará responso en la Capilla Ardiente y posteriormente sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 11:30 horas.

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