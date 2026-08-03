Lidia Elida Del Cin vda. de Gentile (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 3 de agosto de 2026, a los 84 años de edad. Nacida en Hinojo, era vecina de dicha localidad y jubilada y pensionada.

Sus hijos Graciela, Veronica y Daniel Gentile; sus nietos, su bisnieta y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de Hinojo, Departamento «A», de 11:00 a 14:00 horas. Sin responso, la inhumación se realizará este lunes 3 de agosto a las 14:00 horas en el Cementerio Municipal de Hinojo. Servicio adherido a Coopelectric.