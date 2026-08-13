Aprobó el HCD un pedido de informes por la polémica designación de Gabriel León en Obras Públicas

En una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante (HCD), los bloques legislativos aprobaron por unanimidad un pedido de informes presentado por La Libertad Avanza para solicitar al Departamento Ejecutivo municipal detalles sobre la reciente designación de Gabriel Marcelo León como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas. La medida fue motivada por su estatus previo como proveedor del Municipio e inquietudes vertidas en torno a las contrataciones y redeterminaciones de precios vinculadas a su firma.

Durante la presentación del proyecto, la concejala María Eugenia Dumerauf (La Libertad Avanza) expresó que la iniciativa surgió a partir de informaciones que trascendieron en los últimos días sobre la designación del proveedor. Al solicitar el acompañamiento de las bancadas, la edila remarcó: «Debido a las noticias que han trascendido estos últimos días y también de información que nos ha llegado de manera anónima sobre este señor, proveedor del municipio y ahora actual funcionario, decidimos solicitar información para que el Ejecutivo nos esclarezca todo lo que estamos solicitando en este pedido de informes».

Posteriormente, el concejal Francisco González (UCR) acompañó la medida y advirtió que genera preocupación la llegada al gabinete municipal de un proveedor contratista. En su discurso, González detalló: «Nos llama la atención esta designación de un proveedor municipal que desde que asumió esta gestión ha cobrado más de 1.000 millones de pesos de parte del Municipio». Asimismo, cuestionó la transparencia del proceso señalando: «Quien designa a Gabriel León como funcionario municipal, el intendente Wesner, decretó dos redeterminaciones de precios por tareas realizadas por su firma Lecón. Perdónenme, pero de transparente esto no tiene nada. Quién va a estar controlando la obra pública del Municipio es quien hasta hace muy poquito ejecutaba muchas de ellas».

En tanto, Guillermo Lascano (La Libertad Avanza) apoyó la propuesta y aludió a las dificultades para acceder a la documentación pública. Respecto a la incorporación del funcionario, argumentó: «Lo que me causa duda y a la gran mayoría de los olavarrienses es cómo a una persona que tiene una pyme le es más ventajoso irse a trabajar de subsecretario que continuar con su actividad privada. En lo personal me cuesta, es como poner al lobo a cuidar la gallina, más o menos es la definición correcta».

Por su parte, Federico Aguilera (Fuerza Patria) ratificó el respaldo del bloque oficialista para aportar claridad. Al tomar la palabra, manifestó: «Nos parece que es importante acompañar el pedido de informe para que el Departamento Ejecutivo pueda brindar información precisa, real y factible sobre las cuestiones que se ponen en duda». Además, defendió el procedimiento de costos: «El proveedor al que se hace referencia dejó de ser proveedor antes y automáticamente una vez que fue designado como funcionario. La redeterminación de precios es una práctica legal que no sucede solamente con esta empresa sino con todas cuando los plazos se extienden o producto de la inflación los precios aumentan».

A su turno, el concejal Hilario Galli (Pro) consideró que el expediente puede resultar insuficiente frente a los interrogantes planteados. Galli afirmó: «Hay interrogantes que difícilmente puedan ser explicados. Estamos ante un acto completamente patriótico de una persona que deja de facturar 1.000 millones para ganar tres, o realmente no se entiende cuál es la explicación». Finalmente, hizo mención al trabajo en las dependencias comunales expresando: «Los trascendidos de los propios empleados municipales plantean que esta persona ya estaba cumpliendo funciones dentro de la Secretaría desde hace varios meses. Esto que está pasando ahora de alguna manera es poner en blanco algo que tal vez estaba pasando en una zona gris».

Tras finalizar el debate entre los bloques, la iniciativa fue votada y aprobada de manera unánime por la totalidad del cuerpo.