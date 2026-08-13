Casa Silvia presentó sus promociones para el Mes de los Niños y destacados en la campaña «Ofertas que vuelan»

Casa Silvia lanzó una serie de beneficios y descuentos especiales en el marco del Mes de los Niños, sumados a las promociones destacadas de la línea de productos de tecnología, hogar y electrodomésticos bajo la propuesta «Ofertas que vuelan».

En lo que respecta a la campaña por el Mes de los Niños, la empresa ofrece productos con hasta un 40% de descuento y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés. Las alternativas abarcan opciones para diferentes edades y están disponibles tanto en la plataforma web oficial como en sus sucursales físicas.

A su vez, en el marco de la acción «Ofertas que vuelan», Casa Silvia difundió un listado de artículos con valores promocionales:

Termo Coleman (1.2 lt): $56.590

$56.590 Calesita Kalib para 4 niños: $149.999

$149.999 Celular Samsung Galaxy A07: $276.990

$276.990 Freidora de aire Liliana (9 lt): $194.999

$194.999 Smart TV RCA 40″ Full HD: $372.599

$372.599 Calefactor eléctrico Liliana (2200 W): $177.999

$177.999 Colchón Deseo 1 plaza (80x18x190 cm): $152.990

$152.990 Secarropas Columbia (5.5 kg): $198.789

$198.789 Heladera Drean No Frost Inverter (262 lt): $647.999

$647.999 Lavarropas Codini (6 kg): $467.350

Todas las promociones y el catálogo completo de productos se encuentran disponibles en el sitio web de la firma (www.casasilvia.com) y en sus locales comerciales.