Casa Silvia presentó sus promociones para el Mes de los Niños y destacados en la campaña «Ofertas que vuelan»
Casa Silvia lanzó una serie de beneficios y descuentos especiales en el marco del Mes de los Niños, sumados a las promociones destacadas de la línea de productos de tecnología, hogar y electrodomésticos bajo la propuesta «Ofertas que vuelan».
En lo que respecta a la campaña por el Mes de los Niños, la empresa ofrece productos con hasta un 40% de descuento y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés. Las alternativas abarcan opciones para diferentes edades y están disponibles tanto en la plataforma web oficial como en sus sucursales físicas.
A su vez, en el marco de la acción «Ofertas que vuelan», Casa Silvia difundió un listado de artículos con valores promocionales:
- Termo Coleman (1.2 lt): $56.590
- Calesita Kalib para 4 niños: $149.999
- Celular Samsung Galaxy A07: $276.990
- Freidora de aire Liliana (9 lt): $194.999
- Smart TV RCA 40″ Full HD: $372.599
- Calefactor eléctrico Liliana (2200 W): $177.999
- Colchón Deseo 1 plaza (80x18x190 cm): $152.990
- Secarropas Columbia (5.5 kg): $198.789
- Heladera Drean No Frost Inverter (262 lt): $647.999
- Lavarropas Codini (6 kg): $467.350
Todas las promociones y el catálogo completo de productos se encuentran disponibles en el sitio web de la firma (www.casasilvia.com) y en sus locales comerciales.