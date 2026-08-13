La Unión de Clubes busca integrar más instituciones de la ciudad y las localidades

Este lunes los miembros representantes de las entidades fundadoras de la Unión de Clubes se reunieron en la sede del club Pueblo Nuevo con referentes de instituciones de Olavarría y las localidades rurales que evalúan incorporarse a la organización.

Del encuentro participaron dirigentes de los clubes Blanca Chica, La Amistad, La Pedrera, Fortín Tradicionalista y Espigas, quienes manifestaron su interés en sumarse a la entidad surgida durante la pandemia. Durante la jornada se dialogó sobre la intención de acompañar el trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo deportivo, ampliar infraestructuras y sostener el capital deportivo del partido de Olavarría.

El titular de la Unión de Clubes, José Daniel Maceo, detalló el proceso formal requerido para la incorporación. Por su parte, los representantes de los clubes invitados realizaron consultas y expusieron sus miradas respecto a la integración.

Como paso a seguir, se resolvió que cada dirigente traslade lo conversado a sus respectivas comisiones directivas para avanzar luego hacia la siguiente etapa del proceso. Asimismo, Maceo presentó la agenda anual de actividades y detalló el trabajo de colaboración y diálogo permanente que mantienen las instituciones integrantes.