Prórroga para la consulta participativa sobre IA para la labor judicial

A través de la Resolución RP 894/26, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia resolvió prorrogar hasta el 21 de agosto inclusive el plazo para presentar observaciones, aportes y sugerencias sobre el proyecto del «Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires».

La medida responde a diversas solicitudes recibidas tras el cierre del plazo inicial (fijado originalmente para el 7 de agosto). En virtud de la relevancia e impacto de esta iniciativa institucional, la extensión busca fomentar e incorporar una mayor participación de instituciones y personas interesadas.

Quienes deseen enviar sus contribuciones podrán hacerlo completando el FORMULARIO disponible a tal fin, el que continuará habilitado hasta la nueva fecha límite mencionada.