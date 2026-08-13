Rosa Sann defendió el sistema público de salud de Olavarría: “Yo veo el esfuerzo que hace todo el personal”

Rosa Saan, integrante de la Cooperadora del Hospital Municipal, destacó el funcionamiento del sistema público de salud de Olavarría y el trabajo de quienes lo sostienen diariamente. “El sistema de salud está muy cuidado”, afirmó durante su participación en CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Saan puso en valor especialmente el compromiso de los trabajadores del Hospital. “Yo veo el esfuerzo que hace todo el personal”, señaló, y mencionó a enfermeros, mucamas, personal de limpieza y profesionales. También remarcó que la atención sanitaria local no se limita al Hospital Municipal, sino que incluye Pediatría y las distintas salas periféricas del Partido de Olavarría.

Una cooperadora para acompañar al Hospital

La Cooperadora surgió a partir de una inquietud compartida por un grupo de vecinos: el Hospital no tenía una cooperadora que pudiera colaborar formalmente con sus necesidades.

Saan explicó que realizaron las gestiones correspondientes, reunieron las firmas necesarias y lograron constituir la entidad ante la Asociación de Cooperadoras de la provincia de Buenos Aires.

Actualmente son alrededor de 150 socios, después de haber llegado a unos 200. La cuota mensual fue pensada para que pudiera ser accesible para quienes utilizan el sistema público: comenzó en 1.000 pesos y actualmente es de 3.000.

El funcionamiento busca ser sencillo y transparente. La Cooperadora no define qué necesita comprar el Hospital, sino que responde a los pedidos que llegan desde la propia institución, de acuerdo con los recursos disponibles.

En ese marco, colaboraron con la compra de heladeras para distintos sectores, consiguieron cuatro televisores donados para Pediatría y financiaron reparaciones de equipamiento, entre otras acciones.

Uno de los casos que recordó Saan fue el de un equipo de gastroscopía que había quedado fuera de servicio. La Cooperadora pudo afrontar el costo de la reparación y conseguir además algunos repuestos.

También se ocuparon de reparar máquinas de coser del costurero que no funcionaban.

“Son pequeñas cosas que por ahí ayudan”, resumió.

La Cooperadora trabaja además bajo un esquema que busca evitar el manejo de efectivo. Según explicó Saan, realizan compulsas entre proveedores y las operaciones se concretan mediante transferencias.

“Cuando vas al Hospital es porque estás mal”

La participación en la Cooperadora tiene para Saan una dimensión que va más allá de la compra de equipamiento.

Considera que el modo en que se recibe a una persona también forma parte de la atención sanitaria.

“Cuando vas al Hospital es porque estás mal, algo tenés”, reflexionó. Por eso valoró las tareas de mantenimiento y las acciones destinadas a generar espacios más agradables para los pacientes.

En ese sentido, recordó que durante el mes de concientización sobre el cáncer de mama colaboraron para acondicionar y pintar de rosa el sector donde funciona el mamógrafo.

La intención, explicó, es que quienes deben atravesar una consulta o un estudio médico puedan encontrar también un espacio cuidado y de contención.

Una mirada construida desde hace más de cinco décadas

La relación de Saan con el sistema sanitario de Olavarría también tiene una raíz personal.

Llegó a la ciudad en 1972, junto a su marido, el médico Eduardo Malamud, quien se incorporó al entonces Policlínico Ferroviario. Allí nació su tercera hija y en Olavarría se criaron sus tres hijos: Andrés, Ana y Alejandra Malamud.

Su vínculo con la salud pública se profundizó a través de los años y hoy, ya jubilada, encontró en la Cooperadora una nueva manera de participar.

“La vida sigue y el tiempo pasa igual, hagas eso o no lo hagas”, sostuvo.

Por eso eligió seguir haciendo.

El episodio completo de CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y Jorge Alberto Scotton, ya está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, junto con todos los capítulos del ciclo.