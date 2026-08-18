Piden reforzar la seguridad en la guardia de pediatría tras hechos de violencia

Presentaron un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría dirigido al presidente del cuerpo, Guillermo Santillán, con el objetivo de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal un refuerzo en las medidas de seguridad en el sistema de salud pública local.

La iniciativa surge a partir de los recientes episodios de violencia registrados en la Guardia de Pediatría y las manifestaciones de preocupación realizadas por los profesionales del área y sus organizaciones representativas.

El texto elevado señala la necesidad de garantizar condiciones de seguridad y respeto para el desarrollo de las tareas del personal de salud, así como para asegurar el normal funcionamiento del servicio. Asimismo, se remarca la importancia de utilizar los canales institucionales adecuados para canalizar reclamos o disconformidades, rechazando la agresión como vía de resolución de conflictos.

En su parte resolutiva, el proyecto busca que el Concejo Deliberante exprese su preocupación por las situaciones ocurridas, manifieste solidaridad con los trabajadores afectados y pida al Municipio que fortalezca la seguridad en los establecimientos sanitarios.