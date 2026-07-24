“Nos preocupaba que Miguel saliera de la ciudad”: el relato de la amiga que encabezó la búsqueda del olavarriense

La aparición con vida de Miguel Ángel Lázaro llevó alivio a familiares, amigos y a toda la comunidad que se había movilizado para encontrarlo luego de varios días sin contacto. El hombre, oriundo de Olavarría, fue localizado en Foz de Iguazú, Brasil, después de haber viajado hacia la zona de Misiones junto a otro olavarriense.

En diálogo con Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias”, Antonella Berardi, amiga cercana de Miguel, relató cómo comenzó la preocupación, qué situaciones encendieron las alarmas y cómo se organizó la búsqueda que finalmente permitió dar con su paradero.

“Miguel un día nos plantea esta situación, que un vecino de la cuadra lo había invitado a un viaje a Paraguay. Nosotras nos quedamos sorprendidas y empezamos a preocuparnos”, contó Antonella.

Según explicó, junto a otra amiga intentaron transmitirle su preocupación antes de que iniciara el viaje. “Sabíamos que podía ser un riesgo que Miguel saliera de la ciudad”, señaló.

El viaje, según le habían explicado, tenía como objetivo conocer Paraguay y las Cataratas del Iguazú. Durante los primeros días, el entorno de Miguel mantuvo contacto con la persona que lo acompañaba y recibía información sobre el recorrido.

“Le pedíamos que nos mantuviera al tanto cada hora. Nos enviaba fotos de Miguel, comiendo y en distintos lugares, hasta que el lunes nos enteramos de que había pasado una situación entre ellos dos y que Miguel había quedado solo”, relató.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que involucró a familiares, amigos y también a personas que se sumaron desde distintos puntos del país. En un primer momento se buscaba establecer dónde se encontraba Miguel en la zona de Misiones, hasta que finalmente fue hallado en territorio brasileño.

“Nos escribía gente de todo el país. A cada persona que nos llamaba y nos decía que lo había visto le pedíamos, por favor, que lo buscara y que le diera de comer”, contó Antonella.

La amiga de Miguel explicó que una de las mayores preocupaciones era que pudiera encontrarse solo y sin pedir ayuda. “Él no es una persona que va a pedir. Había que garantizar que estuviera bien”, sostuvo.

“Miguel es una persona muy querida”

Durante la entrevista, Antonella también habló del vínculo cotidiano que tienen con Miguel y de la importancia que tiene dentro de su círculo cercano.

“Miguel es muy cariñoso. Nosotros compartimos horas enteras con él, nuestras hijas juegan con Miguel. Es una persona que siempre está ayudando”, expresó.

También explicó que quienes lo conocen sabían que atravesaba algunas dificultades personales, aunque destacó que nunca fue una persona agresiva.

“Es sumamente inofensivo. Nosotros lo amamos”, afirmó.

Luego de ser encontrado, Antonella pudo comunicarse con Miguel mediante una videollamada y llevó tranquilidad sobre su estado.

La causa continúa en investigación y está caratulada como “abandono de persona”, con intervención de la fiscal Paula Serrano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 de Olavarría. Será la Justicia la encargada de determinar qué ocurrió durante el viaje y las circunstancias que rodearon la llegada de Miguel hasta Brasil.