Centenario de Loma Negra: Mindlin apuesta a la recuperación de la construcción y pone a la cementera ante un nuevo escenario

La empresa celebró sus 100 años con el tradicional toque de campana en Wall Street. Su nuevo presidente, Marcelo Mindlin, proyectó un crecimiento de la demanda de cemento a partir de la infraestructura, la minería, la energía y los proyectos del RIGI. La planta de Loma Negra, principal emblema industrial de la ciudad, queda así frente a un escenario marcado por el desafío de recuperar niveles de producción y actividad.

Marcelo Mindlin con el intendente Wesner (Archivo)

Con información de Infobae

Loma Negra cumplió 100 años y lo celebró nada menos que en la Bolsa de Nueva York, donde sus principales autoridades participaron del tradicional toque de campana que marca la apertura de la jornada bursátil. El aniversario encuentra a la compañía atravesando además una nueva etapa, con capitales argentinos al frente y una expectativa puesta en la recuperación de la construcción y de los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería.

Para Olavarría, donde se encuentra la histórica planta que dio origen al nombre de la compañía y que constituye uno de los principales polos productivos de la ciudad, el escenario tiene una importancia particular. La evolución de la demanda de cemento, el nivel de utilización de las plantas y los nuevos proyectos de inversión tienen impacto directo sobre una industria que durante décadas estuvo ligada al desarrollo económico y laboral de la región.

La ceremonia realizada en Nueva York contó con la presencia del presidente del directorio de Loma Negra, Marcelo Mindlin, el CEO de la compañía, Sergio Faifman, y representantes de los fondos internacionales que forman parte del nuevo grupo controlante.

En ese marco, Mindlin destacó las perspectivas que abren los grandes proyectos de inversión previstos en Argentina y puso especial énfasis en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Con USD 150.000 millones de inversiones proyectadas bajo el RIGI, entre proyectos aprobados y en evaluación, Argentina va a tener una demanda enorme de empleo y proveedores”, sostuvo el empresario, según consignó Infobae.

Para Mindlin, los proyectos vinculados con energía, minería e infraestructura requerirán una importante cantidad de insumos estratégicos y consideró que Loma Negra cuenta con la escala necesaria para acompañar ese eventual crecimiento.

Una industria que todavía no recuperó los niveles de actividad

Las expectativas de futuro conviven, sin embargo, con un presente todavía complejo para la industria cementera.

Faifman recordó que 2022 fue un año récord, cuando el consumo de cemento en Argentina se ubicó en torno de los 13 millones de toneladas. A partir de entonces se produjo una fuerte contracción: en 2024 la actividad cayó aproximadamente un 25%, mientras que durante 2025 se recuperó cerca de un 5%.

En lo que va de 2026, el mercado permanece prácticamente estable respecto del año pasado.

“Todavía le está costando la recuperación”, explicó el CEO de Loma Negra.

El diagnóstico también pone sobre la mesa uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la actividad: la obra pública nacional se encuentra prácticamente paralizada, mientras que algunas provincias y municipios continúan desarrollando proyectos propios.

Al mismo tiempo, la construcción privada todavía presenta dificultades para recuperar rentabilidad. Según Faifman, el problema no está solamente en el costo de construir, sino en el valor al que posteriormente pueden venderse las propiedades.

El crédito hipotecario, una pieza clave

El ejecutivo también vinculó una eventual recuperación de la construcción residencial con la disponibilidad de financiamiento.

“La mayoría de los países, el metro cuadrado se vende con crédito hipotecario. Argentina tiene crédito hipotecario cero”, planteó.

Desde su perspectiva, la recuperación del mercado inmobiliario será difícil sin una expansión del crédito hipotecario, un factor que podría contribuir a generar mayor actividad en la construcción de viviendas.

Pero mientras ese segmento continúa condicionado por el financiamiento, la expectativa de Loma Negra está puesta también en los grandes proyectos productivos.

Faifman consideró que la recuperación podría comenzar por las obras de infraestructura y luego extenderse a la minería y a los proyectos energéticos contemplados dentro del RIGI.

“Va a revivir primero con obra de infraestructura, que la vas a tener que hacer, no importa quién la haga, si el Estado o privados”, señaló.

Y agregó que los proyectos vinculados con minería y energía todavía se encuentran, en muchos casos, en una etapa inicial, aunque podrían convertirse en un importante motor de demanda para la industria cementera.

Una nueva etapa para Loma Negra

El centenario también encuentra a la compañía después de un cambio histórico en su estructura de propiedad.

El pasado 6 de abril quedó formalmente concretado el traspaso del control de Loma Negra a un nuevo grupo integrado por capitales argentinos e internacionales, luego del proceso de reestructuración judicial de la brasileña Grupo Mover, anteriormente conocida como Camargo Corrêa.

La operación incluyó un aporte de USD 110 millones de capital fresco y tuvo como protagonistas a LATCEM, vehículo de inversión encabezado por Mindlin, Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, además de acreedores reestructurados.

De esta manera, la empresa dejó atrás más de dos décadas de control extranjero y volvió a quedar bajo una conducción argentina.

El nuevo esquema financiero también permitió reducir el peso de la deuda y dejó a Loma Negra sin vencimientos significativos durante los próximos cinco años. Mindlin asumió la presidencia del directorio y Faifman permaneció como CEO, garantizando la continuidad de la conducción operativa.

Los números del segundo trimestre

Los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran que la empresa todavía se encuentra lejos de los niveles de actividad de los años de mayor consumo.

Loma Negra informó ingresos netos por ventas de $238.053 millones, unos USD 166 millones, con un crecimiento interanual del 2,1% medido en moneda local.

El segmento de cemento tuvo una mejora del 2,2%. En tanto, el EBITDA ajustado consolidado alcanzó los $48.175 millones, un 2,5% menos que durante el mismo período del año anterior en pesos, aunque en dólares mostró una recuperación del 12,5% al excluir determinados efectos contables.

La ganancia neta llegó a $7.043 millones, favorecida por una menor carga financiera.

En materia de endeudamiento, la compañía redujo su deuda neta a $273.650 millones, equivalentes a unos USD 185 millones, lo que representa una disminución del 20% interanual.

Por volumen, Loma Negra comercializó 1,19 millones de toneladas de cemento, albañilería y cal, un 1,4% menos que en el mismo período de 2025. También disminuyeron las ventas de hormigón y agregados, mientras que el segmento ferroviario registró un crecimiento del 10,1%.

Actualmente, la compañía trabaja con aproximadamente el 50% de su capacidad instalada y mantiene una participación de mercado cercana al 45%.

La mirada puesta en los próximos años

A pesar de la reducción de los volúmenes de producción registrada desde 2022, Faifman destacó que Loma Negra logró mantener el empleo directo.

“A pesar de haber caído el volumen, no hemos sacado gente”, afirmó el CEO.

La recuperación de los niveles de actividad previos podría demandar, según sus estimaciones, entre tres y cuatro años. De todos modos, la compañía proyecta una mejora durante el segundo semestre de 2026 y espera que el crecimiento se consolide durante 2027.

Para una ciudad como Olavarría, donde la actividad cementera forma parte de su identidad productiva, la evolución de Loma Negra excede los balances de una compañía que cotiza en Wall Street.

El desafío que queda planteado hacia adelante es si la infraestructura, la minería, la energía y las nuevas inversiones anunciadas para el país logran convertirse efectivamente en obras y, con ellas, en una mayor demanda de cemento.

A cien años de su nacimiento, Loma Negra atraviesa una nueva etapa: volvió a manos argentinas, busca recuperar niveles de actividad y mira hacia los grandes proyectos que podrían definir el futuro de la construcción en el país.