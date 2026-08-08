Murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi

Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, murió este sábado a los 68 años en un centro de salud privado de la ciudad de Rosario, donde permanecía internado por un cuadro de salud que su familia había mantenido en reserva.

La noticia fue confirmada por fuentes médicas al diario rosarino La Capital y posteriormente por el Sanatorio Centro, institución en la que se encontraba internado. Según el comunicado difundido por el establecimiento, el fallecimiento se produjo a las 2 de la madrugada.

“A través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs”, señaló el comunicado.

El sanatorio indicó además que, por tratarse de información protegida por las normas de privacidad de los pacientes y por respeto a la familia, no se brindarán detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

La muerte se produjo mientras Lionel Messi se encuentra en Estados Unidos junto al plantel de Inter Miami, después de su último entrenamiento y en la previa del encuentro frente a Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026.

Una enfermedad que se mantuvo en reserva

La salud de Jorge Messi había generado preocupación pública en los últimos meses. A mediados de junio habían circulado versiones sobre un supuesto agravamiento de su estado, aunque desde el entorno familiar se encargaron de desmentir entonces que hubiera fallecido.

El 18 de junio, familiares de Lionel Messi difundieron un comunicado en el que confirmaron que Jorge Messi atravesaba un problema de salud y se encontraba bajo seguimiento médico.

“La familia informa que Jorge Messi atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron en aquella oportunidad.

La familia también cuestionó la difusión de versiones sobre su estado y pidió respeto por la privacidad del empresario.

Posteriormente, Jorge Messi recibió el alta médica en Buenos Aires y regresó a Rosario, mientras Lionel Messi continuó con sus compromisos deportivos.

Una vida ligada a la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi fue mucho más que el padre de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Durante prácticamente toda la carrera profesional de Lionel estuvo involucrado en sus decisiones, acompañándolo desde sus primeros pasos en Rosario hasta su llegada al fútbol europeo.

Nacido el 24 de abril de 1958, Jorge Messi formó su familia en Rosario junto a Celia María Cuccittini, con quien tuvo cuatro hijos.

Durante parte de su vida laboral trabajó en Acindar, en la planta siderúrgica de Villa Constitución, y fue quien acompañó a Lionel durante el proceso que terminó llevando al joven futbolista a Barcelona.

Cuando Lionel tenía 13 años, Jorge viajó con él a España para que realizara una prueba en el FC Barcelona, en una decisión que cambiaría para siempre la historia del fútbol.

El vínculo formal con el club catalán quedó sellado el 14 de diciembre de 2000. A partir de entonces comenzó la extraordinaria carrera de Lionel Messi, que lo llevó a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del deporte.

Jorge estuvo presente durante ese recorrido como representante y asesor de su hijo, además de acompañarlo en los momentos más importantes de su trayectoria.

También atravesó momentos difíciles

El padre de Messi también quedó involucrado en algunos de los episodios más complejos de la carrera del futbolista, entre ellos la causa judicial por delitos fiscales en España.

En ese proceso, Lionel Messi recibió una condena de 21 meses de prisión y Jorge Messi otra de 15 meses. Ninguno de los dos cumplió prisión efectiva debido a que las penas eran inferiores a dos años y no contaban con antecedentes penales.

Las condenas fueron finalmente sustituidas por multas económicas.

Señales en Rosario

Mientras la noticia comenzaba a difundirse este sábado, en Rosario aparecieron algunas señales vinculadas a la familia Messi.

El bar VIP, administrado por Matías Messi y María Sol Messi, hermanos de Lionel, permaneció cerrado al público.

También se dispuso que la bandera de Newell’s Old Boys ubicada en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa fuera colocada a media asta.

La relación de la familia Messi con Newell’s forma parte de la historia de Lionel. El futbolista comenzó allí su formación deportiva antes de emprender, con apenas 13 años, el viaje que lo llevaría a Barcelona.

La muerte de Jorge Messi cierra así una etapa de una historia familiar estrechamente ligada a la trayectoria de Lionel: desde los primeros entrenamientos en Rosario y aquella decisión de viajar a España hasta la consagración mundial del futbolista.

Jorge Messi tenía 68 años. Murió este sábado a las 2 de la madrugada en Rosario.