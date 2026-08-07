Gran convocatoria en la Procesión de San Cayetano en Olavarría: pidieron pan y trabajo

Fotos: Mauricio Latorre

Este viernes, una importante cantidad de fieles, vecinos y trabajadores participaron de la procesión de San Cayetano en Olavarría, en una jornada marcada por la fe y el pedido de pan y trabajo.

Las actividades comenzaron a las 10.30 con distintas celebraciones de misa y continuaron alrededor de las 15 horas con la procesión, que partió desde Berutti y Avellaneda y estuvo encabezada por el presbítero Marcos Juan Picaroni, párroco de la Parroquia San Cayetano de Olavarría.

De la actividad participaron fieles, vecinos, trabajadores e integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), teniendo en cuenta que San Cayetano es uno de sus patronos. La movilización estuvo acompañada por banderas y también por distintas herramientas y vehículos vinculados al trabajo cotidiano, entre ellos motos y un camión.

Durante el recorrido, los participantes realizaron un momento de oración y pidieron por las instituciones y por toda la comunidad frente a la Escuela Secundaria N° 1 “Jorge Luis Borges”. Tras ello, la procesión continuó su recorrido por el barrio ARA San Juan donde se pidió por los nuevos vecinos que poco a poco están poblando esa zona de la ciudad.

Más luego, los peregrinos se adentraron en el barrio CECO I y desde allí llegaron a la parroquia ubicada en el corazón de la populosa barriada.

En la Parroquia ubicada sobre calle Rossi otra importante cantidad de fieles esperaban para tomar parte de la Misa central de la jornada que se inició a las 16 horas y contó con representantes del Departamento Ejecutivo Municipal.

Este año la comunidad parroquial del barrio CECO eligió como lema de la Fiesta, “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo”.