Robo de postes afecta los servicios de internet y televisión en el barrio Nicolás Avellaneda

La empresa 37 Sur informó sobre el robo y daño de varios postes de cableado en el barrio Nicolás Avellaneda, una situación que afecta directamente la prestación de los servicios de internet y televisión por cable en ese sector de la ciudad.

La problemática se detectó a partir del reclamo de un usuario de la zona que se encontraba sin servicio. Al asistir al lugar, el personal técnico constató la ausencia de la estructura desde donde se realizaba la conexión. Tras recorrer el perímetro afectado, se confirmó un total de cinco postes faltantes o dañados.

De acuerdo con el mapa de la zona afectada, el cuadrante delimitado comprende el área entre la avenida Del Maestro, la avenida Avellaneda, y las calles Juan Mazucchi, Calle 16, Aguilar, Saavedra y Deán Funes, tal como se observa en la imagen .

Actualmente, los equipos técnicos se encuentran trabajando en el sector para evaluar el alcance de los daños en la red y determinar las causas precisas de la interrupción generalizada en el barrio. Desde la firma indicaron que aún no se dispone de un tiempo estimado para la resolución definitiva del inconveniente y la normalización de las prestaciones.