Una mujer fue hospitalizada tras colisionar contra un móvil policial
Una motociclista fue trasladada al hospital municipal tras protagonizar un hecho de tránsito en la mañana de este lunes en la intersección de Urquiza y Roque Sáenz Peña.
El siniestro se produjo cuando un móvil policial se encontraba interrumpiendo la circulación vehicular debido a otro hecho vial previo ocurrido a pocos metros, en Urquiza y Avenida Colón, donde habían colisionado una camioneta y un ciclista sin registrarse personas heridas.
En ese contexto, la conductora de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos intentó pasar por detrás del patrullero, impactó contra el paragolpes del vehículo oficial y cayó al suelo ante la presencia de los efectivos que custodiaban la zona.
A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de salud pública municipal, que trasladó a la víctima al centro asistencial. Testigos en el lugar indicaron que, en principio, la joven sufrió lesiones de carácter leve.
El tránsito en los cruces de Urquiza y Roque Sáenz Peña, así como en Urquiza y Avenida Colón, se mantuvo interrumpido a la espera de la evolución médica de la motociclista y la realización de las pericias correspondientes.