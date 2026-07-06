Una mujer fue hospitalizada tras colisionar contra un móvil policial

​Una motociclista fue trasladada al hospital municipal tras protagonizar un hecho de tránsito en la mañana de este lunes en la intersección de Urquiza y Roque Sáenz Peña.

​El siniestro se produjo cuando un móvil policial se encontraba interrumpiendo la circulación vehicular debido a otro hecho vial previo ocurrido a pocos metros, en Urquiza y Avenida Colón, donde habían colisionado una camioneta y un ciclista sin registrarse personas heridas.

​En ese contexto, la conductora de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos intentó pasar por detrás del patrullero, impactó contra el paragolpes del vehículo oficial y cayó al suelo ante la presencia de los efectivos que custodiaban la zona.

​A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de salud pública municipal, que trasladó a la víctima al centro asistencial. Testigos en el lugar indicaron que, en principio, la joven sufrió lesiones de carácter leve.

​El tránsito en los cruces de Urquiza y Roque Sáenz Peña, así como en Urquiza y Avenida Colón, se mantuvo interrumpido a la espera de la evolución médica de la motociclista y la realización de las pericias correspondientes.