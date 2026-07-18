Paritarias: los judiciales bonaerenses aceptaron la oferta y cobrarán un aumento del 7% en dos tramos

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que las y los trabajadores judiciales percibirán un incremento del 7%, distribuido en dos etapas. De esta manera, el sector se suma a los acuerdos ya alcanzados por docentes, trabajadores de la administración pública y efectivos policiales.

La decisión fue adoptada luego de las asambleas realizadas en las 20 departamentales de la provincia. Según informó el gremio, la propuesta fue aprobada por amplia mayoría.

El acuerdo establece un aumento del 5% correspondiente a julio, que se abonará con los haberes de agosto, y un 2% adicional para agosto, que se liquidará en los primeros días de septiembre.

Entre las departamentales que votaron a favor de la aceptación se encuentran Azul, San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate-Campana, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca.

En tanto, las departamentales de Dolores, Junín, Moreno-General Rodríguez y San Nicolás resolvieron rechazar la propuesta.

Al igual que en los acuerdos alcanzados con otros gremios estatales, el incremento se calculará sobre los salarios de junio, que ya incorporaban la actualización del 9,3% otorgada para el período enero-mayo.

Además del aumento salarial, el entendimiento contempla una actualización de las subcategorías del escalafón judicial, un aspecto que también tendrá impacto en las remuneraciones del sector.

Desde la AJB señalaron que los trabajadores pueden consultar cómo incidirá el acuerdo en sus haberes mediante la calculadora salarial disponible en el sitio web oficial del gremio.