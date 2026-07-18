Aclaraciones sobre las modificaciones en el transporte público por la final de la Copa del Mundo

La Municipalidad de Olavarría informó que este domingo 19 de julio el servicio interurbano de transporte de pasajeros tendrá un funcionamiento especial con motivo del partido de la Selección Argentina.

Según se detalló, los últimos servicios desde la Terminal de Ómnibus hacia las localidades serán los siguientes:

Línea 509 (Olavarría – Villa Mi Serranía – Loma Negra): último servicio a las 13:00 .

último servicio a las . Línea 510 (Olavarría – Colonia San Miguel – Sierras Bayas): último servicio a las 12:45 .

último servicio a las . Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo): último servicio a las 13:00.

Posteriormente, desde las 14:00 se realizarán los viajes de regreso desde cada una de las localidades hacia la ciudad de Olavarría.

El Municipio indicó que el servicio volverá a prestarse una vez finalizado el encuentro, lo que está previsto aproximadamente para las 19:00, cuando también se normalice la circulación.

En cuanto al transporte urbano, se ratificó lo informado previamente: el último servicio partirá a las 14:30 y los recorridos se reanudarán tras la finalización del partido y el restablecimiento normal del tránsito.