Estreno ahora CoNverSo / Ricardo Canessa y la historia de una empresa con mucha historia en Hinojo

Este domingo 9 de agosto, desde las 20 horas, En Línea Noticias presenta una nueva emisión de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que ya transita su segunda temporada, conducido por Fabricio Lucio y dirigido po Jorge Alberto Scotton.

En esta oportunidad, el protagonista será Ricardo Canessa, integrante de la segunda generación de una empresa familiar que nació en Hinojo y hoy tiene parte de su actividad vinculada con Vaca Muerta.

Ricardo Canessa tiene 29 años y es hijo de Hugo Canessa, quien comenzó la actividad del transporte cuando tenía apenas 18 años, con un primer camión y trabajos locales. Con el paso del tiempo llegaron los viajes de mayor distancia, una flota que creció y la incorporación de su esposa y, más tarde, de sus hijos.

“Siempre estuvimos con mi viejo y después de nosotros ya trabajando”, cuenta Ricardo al recordar cómo él y su hermano fueron entrando progresivamente en la empresa familiar.

No fue solamente una cuestión de herencia. Ricardo estudió Contador Público en Tandil y, mientras se formaba, continuó trabajando en la empresa. Volvió a Hinojo con una decisión tomada: poner su profesión al servicio de aquella estructura que había visto crecer desde chico.

Hoy comparte la gestión con su hermano. Hugo continúa presente, participa de las reuniones semanales y sigue atento a la marcha de la empresa, aunque muchas de las responsabilidades que alguna vez concentró ahora están en manos de sus hijos.

La transformación también fue productiva. Transporte Canessa mantiene desde hace más de 30 años su vínculo con Cementos Avellaneda y, desde 2021, comenzó a participar del transporte de arena para fractura. El crecimiento de Vaca Muerta convirtió esa actividad en una parte central del presente de la empresa, que actualmente realiza alrededor de 90 viajes mensuales entre Entre Ríos y Neuquén.

Son unos 20 camiones y alrededor de 30 trabajadores. Una estructura que, para Ricardo, supone una responsabilidad concreta: “Me lo tomo muy, muy en serio. Trabajo mucho para eso”, dice al hablar de las familias que dependen de las decisiones que se toman todos los días.

La conversación también atraviesa los problemas que enfrenta hoy el transporte: el aumento de los costos, el combustible, el atraso tarifario y la caída de la obra pública. Pero también habla de profesionalización, seguridad, incorporación de tecnología y de la búsqueda permanente de nuevos desafíos.

Y sobre el final aparece una pregunta que resume buena parte de la historia: si todo esto responde a un mandato familiar.

Ricardo es claro: “No lo siento como un mandato. Son más desafíos personales y gusto propio”.

Una conversación sobre una empresa, pero también sobre el paso del tiempo, los vínculos familiares y esa tarea difícil de recibir algo construido por los padres y encontrar la propia manera de continuarlo.

Ricardo Canessa será protagonista de CoNverSo: Domingo 9 de agosto, a las 20 horas, por el canal de Youtube de En Línea Noticias.