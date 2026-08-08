Coopelectric detectó conexiones clandestinas en comercios de Olavarría

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

La cooperativa Coopelectric llevó adelante procedimientos para detectar e interrumpir conexiones clandestinas en seis comercios de la ciudad. Las tareas se realizaron con el objetivo de resguardar la seguridad del sistema y regularizar las prestaciones.

Los operativos se concretaron en establecimientos ubicados en Independencia al 2200, Sargento Cabral al 4300, Chacabuco al 4602, Avenida Ituzaingó al 4000 y al 4100, y Avenida Sarmiento al 1000.

Las actuaciones estuvieron a cargo del área técnica del Servicio Eléctrico e incluyeron la intervención de un escribano público, quien certificó las irregularidades y labró las actas correspondientes.

Desde la entidad informaron que iniciarán acciones legales y calcularán el costo retroactivo de la energía consumida en forma irregular para su cobro. Las conexiones no autorizadas pueden generar sobrecargas y variaciones de tensión en la red, además de representar riesgos para la seguridad en la vía pública.

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