Se desarrolló la etapa local de los Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales

Imágenes: Mauricio Latorre

En el Teatro Municipal se llevó a cabo la instancia local de los Juegos Bonaerenses correspondiente a las disciplinas de cultura. Durante la jornada, se desarrollaron las competencias de Freestyle Rap, Danza tango, Danzas folclóricas y Teatro, en las categorías de Adultos mayores y juveniles.

La continuidad del certamen cultural está programada para el próximo viernes 3 a las 16:00 horas en el Centro Cultural San José. En esa oportunidad, se disputarán las categorías de artes plásticas, fotografía y videominuto.

Los alumnos de sexto año, segunda división, de la Escuela número 17 secundaria participaron de la convocatoria con una adaptación de la obra La bella y la bestia.

Respecto al proceso de preparación, explicaron que requirió prácticas reiteradas tras experimentar modificaciones en el elenco por la salida de una integrante y la incorporación de Thiago. Además, las fechas de presentación se adelantaron, ya que los estudiantes proyectaban la competencia para el mes de agosto.

En un primer momento, el grupo trabajaba sobre la obra La nona. Posteriormente, dos alumnas propusieron una idea distinta y el grupo modificó las escenas, el fondo y la música. La obra final incluyó una sola canción debido a las dudas iniciales sobre el tiempo de duración.

El profesor de la materia proyecto de producción en teatro, Juan Sebastián Ávalo, destacó la labor de los alumnos dentro de la institución, que cuenta con orientación en gestión y orientación en teatro.

Ávalo detalló que, tras esta instancia, existe la posibilidad de avanzar a la etapa regional y a las finales en Mar del Plata. En paralelo, el docente informó que los estudiantes preparan un proyecto sobre migración de jóvenes y memoria, con el cual viajarán a Mar del Plata para realizar una representación diferente a la presentada en el escenario local.