Allanamiento y secuestro de vehículo por estafas con transferencias falsas en Olavarría

Personal de la Subddi de Olavarría realizó tres allanamientos el pasado lunes en viviendas de la zona urbana de la ciudad, en el marco de una investigación por estafas reiteradas en diversos comercios locales.

De acuerdo con el parte oficial, el investigado realizaba compras en los establecimientos y exhibía comprobantes falsos de transferencias bancarias para retirar la mercadería. La realización de los operativos fue el resultado de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la recepción de declaraciones testimoniales tanto de las víctimas como de testigos.

Durante los procedimientos, los efectivos lograron recuperar parte de los elementos que el autor tenía en su poder y procedieron al secuestro del vehículo utilizado para trasladarse. Asimismo, en uno de los domicilios se halló un arma de fuego, lo que motivó el inicio de actuaciones paralelas bajo la carátula de “Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal”.

La causa principal se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, mientras que las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Azul.