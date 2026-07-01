Un incendio provocó importantes daños en una vivienda rural

​Una dotación de bomberos, a bordo de la unidad 23 del Cuartel Central de Olavarría, concurrió en la mañana de este miércoles a un establecimiento rural ubicado en la zona de avenida Pellegrini y Frontera Sur tras desatarse el incendio de una vivienda.

​A raíz del siniestro, que provocó importantes daños materiales, también se hizo presente en el lugar personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría y una ambulancia del servicio de salud pública, la cual asistió a una mujer que sufrió una crisis de nervios.

​Los bomberos trabajan en el lugar para controlar el siniestro.