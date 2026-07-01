Una rama de gran porte cayó sobre un auto estacionado

​Una rama de gran porte cayó en la mañana de este miércoles en Alsina al 2700, casi General Paz. El trozo del árbol impactó contra un automóvil Volkswagen Gol Trend que se encontraba estacionado en el lugar.

​Al momento del hecho, el propietario del vehículo no se encontraba en el interior, ya que asistía a una institución médica cercana.

​A raíz de la caída de la rama no se produjeron personas lesionadas, aunque el impacto ocasionó daños materiales en la puerta, la trompa y el espejo retrovisor izquierdo del rodado.

​Personal policial se hizo presente en el lugar para asistir en la situación.