Suspendieron las clases de la mañana en la Secundaria Nº 10 tras un episodio de violencia

La Escuela de Educación Secundaria Nº 10 (ex Normal) de Olavarría modificó el funcionamiento previsto para este jueves luego de un episodio de violencia registrado durante la jornada del miércoles.

La medida fue comunicada a las familias y alcanza únicamente al turno mañana.

Con marcada preocupación familias de estudiantes que concurren a la institución brindaron precisiones a En Línea Noticias e indicaron que el hecho se produjo durante la mañana de este miércoles, cuando un conflicto entre un grupo de estudiantes derivó en un enfrentamiento.

En ese contexto, una preceptora de la institución recibió un golpe en el rostro.

Hasta el momento, la Jefatura Distrital de Educación no emitió un comunicado oficial con detalles sobre lo sucedido.

A través de un mensaje enviado a las familias, la institución informó: «A raíz de una situación de conflicto sucedida en la institución, mañana concurrirán de 11 a 12 horas solamente los integrantes del Centro de Estudiantes, del CIC y las familias que deseen acompañar».

El comunicado agrega que «en las primeras horas de la mañana todos los docentes del turno estarán en reunión junto a las jefaturas de Educación y los inspectores». Asimismo, se indicó que «en el turno tarde las clases se desarrollarán con normalidad».

Por último, desde la escuela señalaron que «el viernes las clases se retomarán en ambos turnos e informaremos oportunamente otros espacios de trabajo con estudiantes, familias y docentes».

El episodio comenzó a conocerse a través de estudiantes, familiares y personas vinculadas a la comunidad educativa, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las medidas que puedan adoptarse.