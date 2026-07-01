CoNverSo | Bernardo Carricart y la reforma de la ley de salud mental: “Hoy llegamos tarde a muchas situaciones”

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, impulsada por el Gobierno nacional y actualmente en debate, fue uno de los ejes centrales del episodio N° 9 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Durante la entrevista, el médico psiquiatra Bernardo Carricart explicó por qué considera necesaria la modificación de la normativa vigente y sostuvo que algunos de los conceptos incorporados por la ley dificultan la prevención en pacientes que atraviesan situaciones críticas.

Uno de los principales cambios que propone la iniciativa es reemplazar el criterio de «riesgo cierto e inminente» por el de «riesgo grave» al momento de evaluar una internación involuntaria.

Para Carricart, esa diferencia tiene consecuencias concretas en la práctica médica. «La ley lo que hace es llegar tarde. Llega e interna a la persona cuando ya sucedieron los hechos y eso nos quita muchísima posibilidad de prevención en salud mental», afirmó.

Para explicar su postura, el psiquiatra recurrió a una comparación con la medicina clínica. «Yo siempre hago la analogía con una persona que tiene un dolor de pecho. No se la interna cuando ya está infartada. Uno como médico puede prever que una angina probablemente evolucione a un infarto. En salud mental también podemos prever que una persona con determinadas conductas va a evolucionar hacia algo que puede poner en riesgo a él mismo y a terceros», señaló.

Según explicó, el concepto de «riesgo grave» brinda mayor claridad a los equipos de salud al momento de tomar decisiones. «Riesgo grave es claro para cualquier persona y para un profesional es un concepto muy concreto. Un médico en cualquier guardia sabe determinar un riesgo grave. Si empezamos a poner ‘riesgo cierto e inminente’, el riesgo es potencial, pero tiene que ser cierto. Es una contradicción», expresó.

Carricart ejemplificó esa situación con un caso frecuente en las guardias médicas. «Viene la familia y dice: ‘Doctor, anoche estaba con un cuchillo, perseguía gente y había consumido’. Pero en la guardia, en ese momento, esa situación ya no está. Entonces hoy queda por fuera de la internación y muchos optan por no tomar ese dato y no internarlo», indicó.

En ese sentido, sostuvo que la reforma no modifica la esencia del trabajo de los profesionales, sino que busca brindar herramientas para intervenir de manera anticipada.

«Las modificaciones no son profundas ni de fondo. Son cosas que suceden en el día a día. Se trata de darle un marco legal y una mayor agilidad para intervenir más rápido y llegar preventivamente a una situación de riesgo grave, que hoy no sucede», afirmó.

Carricart señaló que muchas veces las críticas aparecen cuando ya ocurrió un hecho grave.

Finalmente, expresó su deseo de que el Congreso avance con la discusión del proyecto. «Yo espero que se reforme. No sé si están los votos ni cuál será la decisión política, pero me parece muy importante que se modifique», concluyó.