Homenaje a Juan Domingo Perón a 52 años de su paso a la inmortalidad

Imagenes Mauricio Latorre

Este miércoles 1 de julio, la militancia peronista de Olavarría se convocó en el Parque Senador O. Lara, en la intersección de Brown y Hornos, para rendir un nuevo homenaje al general Juan Domingo Perón al cumplirse 52 años de su fallecimiento. El acto, organizado en conjunto bajo una convocatoria que incluyó al Partido Justicialista de Olavarría y al espacio Principios y Valores, se desarrolló frente a los bustos que recuerdan al líder del movimiento y a Eva Perón.

A pesar de las bajas temperaturas registradas durante la jornada, una importante cantidad de militantes y dirigentes locales se hicieron presentes para recordar el legado político y social del fundador del movimiento nacional justicialista. Entre los principales oradores de la tarde estuvieron el presidente del Partido Justicialista local, Federico Aguilera, y el referente de Principios y Valores, Alan Aguirre.

Federico Aguilera: «Ser peronista es parte de nuestra identidad y jamás vamos a renunciar»

El presidente del PJ de Olavarría, Federico Aguilera, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida y agradecer a los presentes por acercarse en un día de intenso frío. Durante su discurso, destacó que la doctrina creada por Perón continúa guiando al movimiento a través de las generaciones y representa la historia misma del país y de Latinoamérica.

Aguilera trazó un paralelismo histórico al señalar que el movimiento se encuentra nuevamente ante un ciclo donde, tras gobiernos populares que lograron conquistas laborales, toca enfrentar a un gobierno nacional que representa la anticlase trabajadora y que profundiza una nueva experiencia liberal en el país.

En el plano local, el dirigente vinculó el contexto nacional con problemáticas concretas de la ciudad, mencionando que la jornada coincidió con el inicio de la nueva concesión del peaje en Hinojo, una situación que, según advirtió, deja a decenas de trabajadores y vecinos locales sin sus puestos laborales. Asimismo, remarcó la caída del poder adquisitivo de miles de vecinos que no llegan a fin de mes y alertó sobre la entrega de recursos naturales y estratégicos de la patria.

Finalmente, Aguilera hizo una fuerte defensa de las banderas históricas del movimiento, expresó la solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que se encuentra privada de su libertad, y llamó a acompañar la gestión del intendente municipal Maximiliano Wesner. Concluyó con un fuerte mensaje de unidad, resistencia y reorganización de cara a los desafíos futuros.

Alan Aguirre: «Nuestra misión es seguir una causa nacional que no se arrodilla»

Por su parte, el referente local del espacio Principios y Valores, Alan Aguirre, centró su intervención en el valor de la doctrina y la necesidad histórica de la organización popular frente a la crisis actual. Remarcó que el homenaje a Perón se realiza porque su figura sigue siendo doctrina, conducción y destino nacional, especialmente en tiempos difíciles donde el pueblo vuelve a ser golpeado.

Aguirre repasó la historia del surgimiento del peronismo, contraponiéndola con el periodo de la «década infame», caracterizada por el fraude, la dependencia y los privilegios para unos pocos, y destacó que Perón no inventó al pueblo, sino que lo organizó y le dio dignidad a los humildes a través de la centralidad del trabajo, la producción y el Estado.

Al analizar la situación contemporánea, caracterizada por despidos y cierres de industrias, el referente de Principios y Valores recordó la recuperación del país posterior a la crisis del 2001 bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, señalando que la doctrina peronista otorga la unidad de concepción necesaria para lograr la unidad de acción en todo el territorio nacional.

Aguirre denunció la existencia de nuevas formas de persecución judicial, mediática y económica que buscan condicionar la voluntad popular, y sumó su reclamo por la situación de la exmandataria, sosteniendo que no hay una democracia plena cuando la dirigente con mayor representatividad se encuentra apartada de la voluntad popular. Cerró su alocución interpelando a la militancia a reconstruir desde las bases, enfocarse en la formación de cuadros y mantener la claridad en los objetivos históricos basados en la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, recordando la máxima de Perón: «mi único heredero es el pueblo».