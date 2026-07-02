Se presentó la edición 2026 del programa Clubes en Marcha en Olavarría

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En la noche de este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial de la segunda edición del Programa Municipal “Clubes en marcha”, una política pública destinada a fortalecer el desarrollo de las instituciones deportivas del Partido mediante el acompañamiento económico, que en esta ocasión será destinado a la adquisición de equipamiento e insumos.

La actividad se realizó a cabo en el Salón Rivadavia, encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet. Se contó además con la participación de referentes e integrantes de más de 30 clubes e instituciones deportivas de distintos puntos del Partido, quienes conocieron los alcances de esta nueva convocatoria.

El programa contempla una inversión de 100 millones de pesos para las instituciones deportivas. “Clubes en marcha es un programa que vino para quedarse. Es acompañarlos, no soltarles la mano, es estar presentes a pesar de la complejidad y el contexto económico que estamos atravesando”, ponderó el jefe comunal. Wesner remarcó el compromiso de sostener el apoyo económico, la asistencia en logística de viajes, hospedaje y movilidad para los deportistas de las distintas localidades.

En esta segunda edición, la iniciativa permitirá que las entidades beneficiarias puedan realizar la compra de insumos e indumentaria deportiva, como así también Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), brindando de esta manera herramientas que contribuyen tanto al fortalecimiento de la práctica deportiva como a mejorar las condiciones de seguridad en los espacios donde diariamente se desarrollan actividades.

El subsecretario de Deportes fue el encargado de dar precisiones acerca de cómo será la implementación del Programa, que para su inscripción y postulación por parte de los clubes será de manera idéntica a lo hecho durante el 2025.

“En este 2026 al programa le dimos una vuelta, que tiene que ver con la adquisición de material deportivo, de indumentaria y de los desfibriladores, que tan importantes son. Ojalá nunca tengamos que usarlos, pero es muy importantes tenerlos. Lo mismo la indumentaria, que es lo que los identifica, lo que da sentido de pertenencia. Sabemos también que con más material deportivo los pibes entrenan mejor, tienen mejores resultados en esos entrenamientos y eso después se ve en la cancha. Más material deportivo permite que más personas accedan a las actividades. Esta no es una propuesta que se nos ocurre a nosotros unilateralmente, sino que es el trabajo con ustedes, el boca en boca y el ver de qué manera podemos dar una mano”, expresó Arouxet en declaraciones que constan en el archivo arouxet.txt.

Arouxet destacó el trabajo conjunto con áreas municipales como Casa de tierra y regularización, Prensa y Planificación estratégica para facilitar las gestiones administrativas de las entidades. Asimismo, realizó un balance de las obras ejecutadas durante el período 2025, entre las cuales detalló la reparación de filtraciones en techos, mejoras en instalaciones eléctricas e iluminación, colocación de bombas centrífugas, terminación de dormis, construcción de playones deportivos y refacciones en canchas de bochas. El funcionario subrayó la función social de los clubes de la ciudad, los cuales articulan sus actividades diarias con escuelas, centros de jubilados y sociedades de fomento.

“Clubes en marcha” constituye una política municipal que busca acompañar el crecimiento de las instituciones deportivas, entendiendo que los clubes cumplen un rol fundamental en la construcción de una comunidad más integrada, saludable y participativa. A través de este programa, el Municipio busca brindar una herramienta concreta para fortalecer el funcionamiento cotidiano de las instituciones y reconocer el compromiso y el trabajo diario que dirigentes, entrenadores, colaboradores y familias realizan para sostener estos espacios de encuentro.

A cada dirigente o representante de las distintas instituciones locales se le hizo entrega de una carpeta, que contenía una copia del Programa y toda la información necesaria. Por consultas o inquietudes podrán acercarse a la oficina de la Subsecretaría de Deportes, ubicada en la planta baja del Palacio San Martín, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Estuvieron presentes además la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo y el director de Gestión Deportiva Fernando Otaviano, además de concejales, funcionarios y público en general.