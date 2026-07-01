Estreno | CoNverSo | Bernardo Carricart y el debate por la reforma de la ley de salud mental

Este miércoles 2 de julio a las 20 horas se estrenará un nuevo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Scotton.

En esta oportunidad, el invitado será el médico psiquiatra Bernardo Carricart, uno de los profesionales que impulsa la reforma de la ley nacional de salud mental y que, durante la entrevista, expone las razones por las que considera necesario modificar la normativa vigente.

A lo largo de la conversación, Carricart explica cuáles son los principales cambios que propone el proyecto de reforma y sostiene que la legislación actual presenta limitaciones que dificultan la prevención y el abordaje de pacientes que atraviesan situaciones de crisis.

El profesional también analiza el presente de la salud mental en Olavarría y la región, donde advierte un crecimiento de las consultas vinculadas a trastornos reactivos, el aumento del consumo de sustancias y el impacto del envejecimiento poblacional sobre las patologías cognitivas.

Otro de los ejes de la entrevista está relacionado con el tratamiento de las adicciones y los denominados cuadros duales, una problemática que, según explica, representa un porcentaje significativo de las internaciones que recibe la institución que dirige.

Durante el encuentro, además, se refiere al rol de las internaciones en psiquiatría, el trabajo interdisciplinario, la utilización de la terapia electroconvulsiva en casos específicos y la intervención de los organismos de derechos humanos en las instituciones de salud mental.

El episodio también aborda las críticas que recibió la clínica local a partir de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, un tema sobre el que Carricart brinda su postura y explica cómo fue el proceso judicial que siguió a esas observaciones.

El episodio completo estará disponible este miércoles 2 de julio, desde las 20 horas, en el canal de YouTube de En Línea Noticias.