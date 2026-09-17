Av. La Rioja: una moto chocó contra un auto y terminó incrustada en la entrada del colegio Industrial

Una moto Honda Tornado colisionó este jueves contra un Volkswagen Gol sobre avenida La Rioja, en inmediaciones de la salida del Colegio Industrial.

Tras el impacto, la motocicleta quedó incrustada contra el ingreso del establecimiento educativo.

El motociclista fue trasladado al Hospital Municipal por una ambulancia del sistema público de salud, con distintos golpes.

Se indicó que una vez arribado al centro asistencial fue sometido a distintos estudios a los fines de determinar la gravedad de las lesiones.

En el lugar intervino personal policial y el acceso a la escuela permanece habilitado, aunque el tránsito sobre avenida La Rioja se encuentra asistido por efectivos.