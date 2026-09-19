Felisa Gladis Peralta (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 19 de septiembre de 2026 a los 85 años de edad. Nacida en Laprida, era vecina del barrio 104 viviendas y se encontraba jubilada y pensionada.

Su esposo Silvano Omar Arrieta, sus hijos Osvaldo, Mabel, Estela, Gustavo, Mario, Osvaldo Alfredo y Susana, sus hijos políticos, sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», con responso en la Capilla Ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 20 de septiembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.