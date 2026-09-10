Bomberos de Olavarría se sumaron al sirenazo nacional en reclamo de fondos y mejoras operativas

Imágenes Mauricio Latorre

A las 10 de la mañana de este jueves, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría concretó un sirenazo de protesta en consonancia con la medida dispuesta a nivel nacional. La manifestación responde a una serie de reclamos económicos y normativos dirigidos al Gobierno Nacional.

El presidente de la comisión directiva del cuartel local, Jorge Padin, explicó los motivos de la protesta: “Esta es una medida que se tomó desde el Consejo Nacional. Nosotros estamos adheridos a una región Centro y la región está adherida a una Federación. Todas las federaciones están nucleadas por el Consejo Nacional, que es quien lleva adelante los temas normativos y económicos de la asociación”.

En relación con el aspecto financiamiento, Padin precisó que existe una demora de nueve meses en la transferencia de recursos previstos por norma: “Hay una demora en lo que es la transferencia. Esto no es una excepción ni un subsidio que viene excepcionalmente, sino que está en ley y está normado que se recibe. Es el fondo que se crea por la derivación de las pólizas de seguro, ese 5 por mil que se menciona normalmente. Al día de hoy no ha sido transferido y el promedio publicado por cuartel es de 45 millones de pesos, lo cual es muy representativo para el funcionamiento”.

A su vez, el dirigente remarcó los otros tres ejes que sustentan el reclamo. En cuanto al aspecto normativo, señaló la necesidad de aplicar de forma plena la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Bomberos: “Nos afecta un poco el tema de la devolución del IVA, que es un tema que hay que solucionar con ARCA, pero no está en vigencia a pleno esa ley”.

Respecto de las intervenciones en rutas concesionadas, solicitó una retribución por los servicios prestados: “Hoy se acude a todo ese tipo de siniestros en rutas concesionadas y no se recibe nada a cambio. Se resiente las dotaciones, se resiente el equipamiento, hay un gasto de combustible y eso es lo que estamos pretendiendo que se reconozca”.

Finalmente, sobre la renovación de flota y equipamiento, detalló la situación del trámite de compras al exterior: “Pedimos ver con el Ministerio de Economía y con el Banco Central a ver si pueden agilizar un poco el trámite de importación de vehículos. Son vehículos especiales, construirlos en el país es muy costoso y por eso recurrimos a importarlos, pero a veces se nos dificulta porque los trámites no son ágiles”.

Sobre la situación a nivel provincial, aclaró que los subsidios bonaerenses se encuentran al día, aunque reiteró que la llegada de las partidas nacionales resulta indispensable: “El financiamiento es fundamental para poder lograr conseguir el equipamiento y las herramientas para la protección del bombero”.