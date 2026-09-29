Llega Tirria a Olavarría: «Tiene una mezcla de comedia negra, de grotesco y del sello de Capusotto»

Lo dijo Andrea Politti

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En diálogo con Jorge Scotton para En Línea Noticias, la actriz Andrea Politti compartió sus expectativas antes de la presentación de «Tirria», comedia que protagoniza junto a Diego Capusotto y Rafael Spregelburd. La función tendrá lugar el domingo 4 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Olavarría.

La obra, inspirada en la época del cine argentino de las décadas de 1940 y 1950, fue escrita por Lucas Nine y Nancy Giampaolo bajo la dirección de Carlos Branca. La historia aborda a una aristocrática familia patricia venida a menos que recurre a insólitas estratagemas para ocultar su decadencia económica ante la sociedad.

Al detallar la trama de la pieza teatral, Politti explicó: «Trata de una familia patricia de gran abolengo que viene en decadencia y quiere mantener a toda costa su nivel, lo cual se les hace muy complicado». Respecto a su papel, relató: «Mi personaje se llama Elmira, es la madre de la casa, la que maneja la energía, pero lamentablemente se le viene todo abajo porque han tenido que vender todas sus pertenencias».

En ese sentido, la actriz describió el particular recurso escénico con el que inicia la propuesta: «La obra comienza con una imagen de mi hija en la ventana y baja hacia unos baúles en los que antes usaban para viajar y que ahora se están escondiendo ahí porque vendieron hasta las mesas, las sillas, los cuadros y los cubiertos».

Asimismo, Politti remarcó la singularidad del proyecto dentro de la oferta actual: «Tiene una mezcla de comedia negra, de grotesco y del sello de Capusotto. Es una propuesta diferente a lo que sería un teatro comercial más estándar, es bastante original y creo que a la gente que le gusta mucho el teatro se va a divertir».

Sobre la dinámica del elenco durante la gira, que incluye la participación de su hijo Galo Politti, destacó la convivencia cotidiana: «Es un placer, nos reímos tanto y la pasamos tan maravillosamente bien entre todos que se ha formado un equipo muy homogéneo. Lograr esa química le suma muchísimo a la obra y creo que la gente lo siente cuando nos ve».

La producción llega a la ciudad en el marco de su segunda temporada y con cinco nominaciones a los Premios ACE, entre las que destaca la candidatura a su director Carlos Branca. El elenco se completa con las actuaciones de Juano Arana, Daniel Berbedés y Evelyn Herber.

Para concluir, la actriz extendió la invitación al público local para el fin de semana: «Es un plan ideal para ir un domingo al Teatro Municipal, conocer a su gente a través de algo creativo y artístico vale mucho la pena».