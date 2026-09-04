Edicto: sobre quiebra pequeña

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «MARCHESI JUAN MANUEL S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. No OL-4347-2026 ) el día 20 de Agosto de 2026, se decretó el estado de quiebra de JUAN MANUEL MARCHESI, DNI 33510537, con domicilio Real: Calle Lamadrid – Nro. 1.931 Loc. Olavarria; dispóniendose que los acreedores deberán presentar al síndico sus pedidos de verificación hasta el día 03 de Noviembre de 2026.- Síndico: Cr. ADELQUI ALFREDO ARNALDO ACOSTA, con domicilio en calle Lamadrid No 3.275, Dpto. 4 de Olavarría, horario de atención: LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES de 10:00 a 13:00 hs., correo electrónico: [email protected] La sindicatura deberá presentar las copias de las impugnaciones al Juzgado el día 20 de Noviembre de 2026, el informe individual del art. 35 de la ley 24522 el día 22 de Diciembre de 2026, venciendo el plazo para la presentación por ella del informe general del art. 39 el día 09 de Marzo de 2027.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho en la ciudad de Olavarría.