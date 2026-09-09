Galasur: Trabajo dictó conciliación obligatoria, la empresa faltó a la audiencia

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó de oficio la conciliación obligatoria en el conflicto laboral de la empresa Galasur.

La medida fue confirmada por el secretario general de AOMA, Alejandro Santillán, tras una audiencia a la que la representación empresaria no asistió.

​Alrededor de las 13:30 horas, funcionarios del Ministerio de Trabajo se hicieron presentes en la puerta de la planta para notificar formalmente la resolución a los trabajadores que se encontraban en el lugar, en un momento del cual este medio obtuvo imágenes exclusivas.

​Con esta resolución, la situación se retrotrae y los 19 trabajadores despedidos quedan en condiciones de reincorporarse a sus puestos de trabajo a partir de las 0 horas, coincidiendo con el inicio del próximo turno operativo.

La conciliación obligatoria otorga un plazo inicial de 15 días hábiles para el desarrollo de las negociaciones.

​Durante la mañana, la representación gremial acudió a la sede ministerial para participar de la audiencia. Sin embargo, la firma no se presentó. «El abogado Gustavo Blanco mandó una nota diciendo de que, aparentemente, ellos habían hecho algún tipo de denuncia en el Ministerio de Nación.

Estuvimos esperando media hora en el recinto, esperando a ver si la empresa se presentaba, lo cual no se presentó», detalló Santillán sobre la frustrada reunión.

​Ante esto, la autoridad provincial reafirmó la vigencia del expediente bonaerense y dispuso la medida. «Recibimos una notificación telefónica del Ministerio de Trabajo, que de oficio dictó la conciliación obligatoria. Hicimos una asamblea y la totalidad de los compañeros están de acuerdo en que hay que hacer caso a lo que determine una entidad administrativa», señaló el dirigente. Respecto al regreso a los puestos de trabajo, precisó: «A partir de las 0 horas se pueden reincorporar y empezar a trabajar tranquilos. Entendería que esto se retrotrae todo 15 días para atrás, donde nuestros compañeros estaban en sus puestos».

​En el marco del reclamo, la conducción del gremio presentó documentación que expone irregularidades financieras. «Fuimos para mostrarle al Ministerio de Trabajo que esta empresa le está debiendo al sindicato más de 160 millones de pesos y unos 40 millones de pesos a la obra social. Controlamos los recibos de sueldo de nuestros compañeros y vemos que los descuentos la empresa se los hace.

Lamentablemente, también tuvimos un informe de Anses y nos encontramos de que hace mucho tiempo tampoco está pagando los aportes de los trabajadores para su jubilación», denunció Santillán.

​Sobre la postura empresarial, el titular de AOMA fue contundente: «Esta empresa firmó acuerdos de pago para que de a poco puedan ir cumpliendo y no lo cumplieron. En las charlas de estos días algunos compañeros me planteaban por qué antes teníamos el 50 por ciento de los medicamentos y hoy tenemos el 25. Una de las respuestas es que tenemos muchos empresarios en Olavarría, como los dueños de esta cantera, que se quedan con los aportes de los trabajadores y se los roban».

​En relación con las cartas documento enviadas por la firma invocando el artículo 247 para abonar indemnizaciones reducidas, Santillán rechazó esa alternativa: «No vamos a aceptar bajo ningún criterio el fundamento de que por un tema de que no hay obra pública y porque las empresas del gobierno nacional le deben más de 800 millones de pesos a esta empresa, les paguen la mitad de su indemnización.

Vamos a seguir peleando porque es un derecho de nuestros compañeros».

​Finalmente, el dirigente renovó el llamado al diálogo pero exigió respuestas a las partes involucradas: «Esto se soluciona en una mesa de diálogo y hablando. Si una sola de las partes habla, no vamos a llegar a ningún lugar favorable para la gente. Ojalá que recapaciten y se sienten a encontrar una vuelta. El dueño de la cantera nunca viene acá, no conoce a sus trabajadores y nunca tuvo la delicadeza de contarles cuál es la situación. Si es cierto que el Gobierno de la Nación le debe 1800 millones de pesos a Galasur; por favor, pónganse al día y paguen a estas empresas para que no tengan ninguna excusa de seguir desvinculando trabajadores».