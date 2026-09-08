Guardia Urbana: destinarán $250 millones para comprar cinco 0km y entregarán dos usados como parte de pago

La Municipalidad de Olavarría lanzó una licitación pública para la adquisición de cinco vehículos 0 kilómetro destinados a la Guardia Urbana, con un presupuesto oficial de $250 millones.

La operación contempla además la entrega de dos vehículos municipales usados como parte de pago, con una tasación oficial conjunta de $40 millones.

Se trata de la Licitación Pública Nº 24/26, cuyo objeto es la incorporación de cinco automóviles tipo sedán, de cuatro puertas y con baúl, que deberán ser nuevos y estar disponibles para su inmediata utilización. El pliego establece que las unidades serán nafteras, con caja manual, motor de aproximadamente 1.600 centímetros cúbicos y una potencia de entre 110 y 115 CV.

Pero la compra incluye un amplio equipamiento adicional.

Los vehículos deberán entregarse con luces compactas de emergencia, barral sónico-luminoso, sirena electrónica, megáfono, mampara separadora, asiento y respaldo trasero fijo, trabas especiales en las puertas traseras y rejas protectoras para las ventanillas, luneta y faros.

Además, el proveedor deberá incluir el ploteado, logos e inscripciones identificatorias, el patentamiento a nombre de la Municipalidad, el grabado de autopartes y los primeros diez services de cada unidad, que deberán realizarse en Olavarría.



Como parte de pago, el Municipio entregará un Nissan Sentra 2.0 SR CVT modelo 2022, con aproximadamente 28 mil kilómetros, y un Volkswagen Passat 2.0 T FSI modelo 2009, con cerca de 295 mil kilómetros. El pliego fija en $40 millones el precio base de ambos vehículos y establece que ninguna oferta podrá cotizarlos por debajo de esa suma.

La propuesta que presenten las empresas deberá informar, por un lado, el monto ofrecido por los dos vehículos usados y, por otro, el precio neto final que deberá abonar el Municipio.

El pago del saldo se realizará en ocho cuotas iguales mediante cheques diferidos, con vencimientos a los 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 días desde la fecha de facturación y recepción efectiva de los vehículos.

La apertura de sobres está prevista para el 24 de septiembre a las 10 horas. El adjudicatario tendrá un plazo de 15 días para entregar las cinco unidades en Olavarría, patentadas a nombre del Municipio y con uso oficial.