Hemodinamia: vuelven a pedir explicaciones por el traslado de pacientes a Azul

Los concejales del PRO y Juntos por Olavarría presentaron un nuevo Pedido de Informe al Departamento Ejecutivo para conocer cómo se garantizará la continuidad del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” durante el período de obras de la nueva sala, que contempla el traslado de pacientes a la ciudad de Azul, y reclamaron respuestas al pedido aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante el pasado 11 de agosto.

La iniciativa apunta a obtener precisiones sobre el plan de contingencia previsto durante la interrupción del servicio, las condiciones en que se realizarán las prácticas de diagnóstico y urgencia y el esquema de traslado de pacientes que deberá implementarse mientras avance la obra.

En el proyecto, los concejales recuerdan que mediante el Pedido de Informe Nº 17/26, aprobado por unanimidad el 11 de agosto, ya habían solicitado información al Ejecutivo ante la falta de comunicación oficial sobre el proceso licitatorio y el futuro de una prestación considerada primordial para la salud y sobrevida de los olavarrienses.

Según plantean, aquel pedido buscaba conocer en detalle el plan de contingencia presentado por los oferentes y/o previsto por el Municipio frente a la interrupción del servicio durante el plazo de obra establecido para la construcción de la nueva sala.

Sin embargo, sostienen que el Ejecutivo todavía no respondió ese requerimiento, situación que motivó la presentación de un nuevo proyecto en el Concejo Deliberante.

Cómo será la atención durante la obra

Uno de los principales interrogantes planteados ahora está relacionado con el destino de los pacientes durante el período en que la Hemodinamia no pueda funcionar en la ciudad.

El proyecto solicita que el Ejecutivo informe si, durante el plazo de obra, las prácticas de Hemodinamia serán realizadas en la ciudad de Azul. En caso de que se produzcan traslados, quieren conocer si estarán a cargo de la empresa adjudicataria o del personal de salud municipal.

También reclaman información sobre los recursos humanos e insumos estimados para garantizar la cobertura durante todo el período de obra, además del esquema de responsabilidades y cobertura previsto para los traslados.

El planteo adquiere relevancia porque el nuevo prestador comenzará a hacerse cargo del servicio una vez finalizada la actual prestación, pero la puesta en funcionamiento de la nueva sala requiere un período de obra.

De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, CICO continuará prestando el servicio hasta el 17 de octubre, mientras que luego comenzará una nueva etapa vinculada con el grupo de profesionales que actualmente tiene a su cargo el servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul.

Durante el período de transición, el esquema anunciado contempla que los pacientes que requieran prácticas de Hemodinamia sean trasladados a Azul, hasta tanto pueda habilitarse la nueva sala en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”.

También cuestionan la falta de respuesta

Otro de los puntos incluidos en el proyecto apunta directamente al incumplimiento de los plazos de respuesta al anterior pedido.

Los concejales solicitan que el Ejecutivo explique por qué no fue respondido a la fecha el Pedido de Informe Nº 17/26, pese a haber sido aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante el 11 de agosto.

Además, piden que se identifique al funcionario y/o área responsable de la demora, al considerar que se trata de un asunto primordial y que no existe, según expresan, información oficial suficiente sobre el proceso.

Piden el decreto de adjudicación

El nuevo Pedido de Informe también solicita conocer si la adjudicación de la Licitación Pública Nº 16/26 fue instrumentada mediante un Decreto del Departamento Ejecutivo, tal como establece el artículo 13, inciso 3º, del pliego.

En caso afirmativo, los concejales reclaman que se acompañe una copia del decreto correspondiente.

La Licitación 16/26 comprende la concesión del servicio de Hemodinamia y la construcción de una nueva sala en el Hospital Municipal. La apertura de ofertas se realizó en julio y el proceso derivó posteriormente en la definición del nuevo prestador.

La alternativa de prorrogar a CICO

Finalmente, el proyecto incorpora otro interrogante: si el Municipio evaluó prorrogar la prestación actualmente a cargo de CICO para evitar o, al menos, reducir el período durante el cual los pacientes deberían ser trasladados a Azul.

Los concejales piden que, si esa alternativa fue evaluada, se informe el resultado de ese análisis. Y si no se consideró, reclaman que se expliquen los motivos por los cuales no fue adoptada.

De esta manera, el nuevo pedido vuelve a colocar bajo análisis el período de transición entre el actual servicio y el nuevo esquema de Hemodinamia, con especial atención en cómo se garantizará la atención de los pacientes durante las obras, quién asumirá los traslados a Azul y qué medidas concretas adoptará el Municipio para sostener una prestación vinculada con situaciones de alta complejidad y urgencia.