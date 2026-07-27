Alertan por intentos de estafa con falsas comunicaciones vinculadas al sistema público de salud

El Municipio de Olavarría advirtió a la comunidad sobre nuevos intentos de estafa telefónica registrados en las últimas horas, mediante personas que se hacen pasar por trabajadores del sistema de salud para obtener datos personales, bancarios o códigos de seguridad.

Según se informó, los estafadores se comunican telefónicamente simulando ser integrantes del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, vacunatorios, distintas áreas de Salud o incluso del Ministerio de Salud, y utilizan como argumento supuestos turnos médicos, campañas de vacunación, actualización de registros o beneficios vinculados a la atención sanitaria.

Desde el Municipio remarcaron que los efectores públicos de salud no solicitan claves, códigos de verificación, información bancaria ni datos confidenciales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

Ante una comunicación de estas características, se recomienda no brindar ningún tipo de información personal, cortar el contacto y verificar cualquier consulta únicamente a través de los canales oficiales del Municipio.

La advertencia apunta a evitar que vecinos y vecinas sean víctimas de maniobras de engaño que buscan acceder a información sensible mediante la suplantación de identidad de organismos públicos.