Protectoras reclaman respuestas al Municipio y cuestionan la falta de conducción en Bromatología

La organización CRAO (Cuidado Responsable de Animales Olavarría) hizo público un reclamo dirigido al Municipio de Olavarría por la situación de la atención de animales y el funcionamiento del área de Bromatología.

A través de una publicación en redes sociales, las protectoras aseguraron que desde el 23 de abril de 2026 Bromatología se encuentra sin director, y plantearon su preocupación por la falta de una conducción al frente de un área que consideran fundamental para la salud pública y animal.

En ese marco, también señalaron que el 20 de marzo presentaron el expediente A N.º 818, mediante el cual solicitaron respuestas y plantearon distintas cuestiones vinculadas con la problemática animal. Según afirmaron, el trámite todavía no habría recibido respuesta.

Otro de los reclamos está relacionado con un pedido de reunión con el intendente Maximiliano Wesner.

Desde CRAO indicaron que hace aproximadamente 15 días solicitaron ser recibidas por el jefe comunal y que, tras realizar el pedido personalmente, un secretario del Municipio quedó en comunicarse para coordinar el encuentro. Según expresaron, esa comunicación todavía no se produjo.

El reclamo por las guardias veterinarias

Las protectoras también cuestionaron el esquema de guardias veterinarias, al señalar que actualmente la atención se concentra durante los fines de semana.

“¿Y si un animal tiene urgencia un lunes, martes o miércoles? ¿Qué hacemos?”, plantearon desde la organización, al reclamar una cobertura que permita atender situaciones de emergencia durante toda la semana.

En su publicación, CRAO describió además la situación cotidiana que, según sostienen, enfrentan las personas dedicadas al rescate animal: animales abandonados, atropellados o maltratados que terminan siendo asistidos por particulares y organizaciones, que deben afrontar gastos veterinarios, conseguir lugares de alojamiento y realizar colectas para sostener los rescates.

“No somos el Estado. Somos ciudadanas que decidimos no ser indiferentes”, expresaron.

“Olavarría necesita una política de salud animal seria”

En el tramo más crítico de su planteo, las protectoras reclamaron que el Estado asuma un rol activo en la problemática.

Entre sus pedidos enumeraron la designación de un director para Bromatología, una respuesta al expediente presentado, una reunión con el intendente y una política de salud animal que permita atender las situaciones de emergencia.

“Pedimos que alguien se haga cargo”, reclamaron desde CRAO, y cerraron su publicación con una pregunta dirigida al Municipio: “¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Quién se va a hacer cargo?”