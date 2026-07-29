Provincia aumentó las subvenciones para programas destinados a personas con discapacidad

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo incremento en los valores de las subvenciones correspondientes al Programa de Prevención Social y de Promoción de la Persona con Discapacidad, una medida que rige con retroactividad al 1° de julio de 2026.

La actualización fue dispuesta por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y alcanza a los distintos subprogramas que brindan apoyo a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de fortalecer las políticas de inclusión, autonomía y acceso a derechos básicos.

El programa contempla acciones vinculadas al acceso a la vivienda y la alimentación, además de promover la participación en actividades laborales, recreativas y deportivas. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran los Talleres Protegidos de Producción, Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y el programa de Apoyo para la Vida en Comunidad.

Los nuevos valores

A partir del 1° de julio de 2026, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Peculio por beneficiario: $69.338 (antes $55.470).

$69.338 (antes $55.470). Becas para Talleres Protegidos: $65.099 (antes $52.079).

$65.099 (antes $52.079). Centros de Día: $67.499 (antes $53.999).

$67.499 (antes $53.999). Hogares de Discapacidad: $376.098 (antes $300.878).

$376.098 (antes $300.878). Actividades Ecuestres: $48.221 (antes $38.577).

$48.221 (antes $38.577). Apoyo para la Vida en Comunidad: $451.316 (antes $361.053).

$451.316 (antes $361.053). Refuerzo para Hogares: $98.849 (antes $79.079).

La actualización representa un incremento cercano al 25% respecto de los valores que estaban vigentes desde agosto de 2025.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad señalaron que la medida busca promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo las políticas públicas que se desarrollan en conjunto con municipios, entidades religiosas y organizaciones de la sociedad civil.

El incremento fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, mediante una resolución firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, y ya se encuentra vigente con efecto retroactivo al inicio de julio.