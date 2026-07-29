Suspenden hasta enero de 2027 el programa MESA Bonaerense y atribuyen la medida a la crisis financiera

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió extender la suspensión del Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense hasta el 31 de enero de 2027, una política destinada a la entrega mensual de módulos alimentarios para estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

La medida fue oficializada este miércoles mediante una resolución del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y comenzará a regir desde el 30 de julio, inmediatamente después del vencimiento de la suspensión transitoria que había sido dispuesta en abril por un plazo de 90 días.

Qué es el programa MESA

El programa fue creado en 2022 como una herramienta complementaria al Servicio Alimentario Escolar (SAE). Su objetivo consiste en financiar la entrega de módulos alimentarios mensuales destinados a alumnos de establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y educación especial de gestión estatal, cuya distribución es realizada por municipios y consejos escolares.

Los motivos de la suspensión

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio sostiene que persisten las condiciones económicas que motivaron la suspensión inicial y asegura que la Provincia continúa afectada por «el incumplimiento, mora y/o detracción» de las transferencias automáticas y no automáticas que, según afirma, le corresponden por parte del Estado nacional.

El documento remarca además que el Programa MESA se financia exclusivamente con recursos provinciales, sin aportes nacionales, y que el contexto económico obliga a reasignar el presupuesto para priorizar el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar.

Según el texto oficial, la Provincia enfrenta un escenario de aumento sostenido en el costo de los alimentos y, al mismo tiempo, una mayor participación financiera para sostener el SAE debido a la disminución del financiamiento nacional.

La Provincia prioriza el Servicio Alimentario Escolar

La resolución diferencia expresamente ambos programas.

Mientras define al Servicio Alimentario Escolar (SAE) como una política pública «regular, permanente y estructural», sostiene que el programa MESA nació como una herramienta excepcional, creada durante la suspensión de la presencialidad escolar por la pandemia y que luego continuó funcionando como complemento del SAE.

En ese marco, el Gobierno bonaerense considera que resulta necesario concentrar los recursos disponibles en el SAE, al que define como «el eje central de la política alimentaria escolar».

Qué pasará durante la suspensión

El Ministerio aclaró que la suspensión no implica la eliminación de la asistencia alimentaria, ya que sostiene que la cobertura continuará garantizada a través del Servicio Alimentario Escolar.

Además, durante los próximos seis meses se evaluará la ejecución del programa, la evolución de la situación económica, su viabilidad presupuestaria y la posibilidad de coordinar competencias con otras jurisdicciones antes de decidir si el MESA vuelve a implementarse.

Un dato político que no pasa inadvertido

Más allá de la decisión administrativa, la resolución tiene un fuerte contenido político. En varios de sus considerandos, el Gobierno bonaerense atribuye la continuidad de la suspensión a la reducción y demora de los recursos enviados por el Estado nacional, argumento que utiliza para justificar la reasignación presupuestaria hacia el Servicio Alimentario Escolar. De esta manera, la administración provincial vuelve a instalar el debate sobre el impacto del ajuste fiscal nacional en el financiamiento de programas sociales.