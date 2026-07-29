Con 72 equipos LED y una inversión de $260 millones, proyectan transformar la iluminación de la avenida Eva Perón

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha la Licitación Pública Nº 23/2026 para ejecutar una de las obras de infraestructura urbana más importantes previstas para este año: la iluminación integral de la avenida Eva Perón, en el tramo que une avenida Sarmiento con la rotonda de acceso a los Parques Industriales.

Con un presupuesto oficial de $260.814.900, la intervención no consistirá únicamente en colocar nuevas luces. El pliego técnico establece la construcción de un sistema de alumbrado completamente nuevo, con tendido eléctrico subterráneo, tableros de alimentación, columnas de última generación y tecnología LED de alta potencia.

Uno de los datos más relevantes que surge de la documentación es que la obra prevé la instalación de 33 columnas de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de más de diez metros de altura y equipadas con brazos dobles. Cada una llevará dos luminarias LED de 250 watts, por lo que el corredor contará con 66 nuevas luminarias distribuidas a lo largo de toda la traza.

Pero el proyecto va más allá del alumbrado lineal. En la rotonda de acceso a los Parques Industriales se instalará una columna especial de 14 metros de altura, equipada con seis proyectores LED de 250 watts, destinada a reforzar la iluminación de uno de los puntos de mayor circulación vehicular del sector.

En términos generales, la obra incorporará 72 equipos de iluminación LED, entre luminarias y proyectores, configurando un nuevo esquema de alumbrado para uno de los principales accesos a la ciudad y al área industrial.

Tecnología y nuevo sistema eléctrico

El pliego también revela que todo el sistema funcionará mediante alimentación eléctrica subterránea, eliminando tendidos aéreos. La obra contempla la construcción de dos tableros seccionales independientes, protecciones eléctricas, puesta a tierra normalizada, cableado de potencia y cajas de conexión en cada columna, además del aprovechamiento de la infraestructura prevista en el separador central de la avenida para el paso de los conductores.

Las columnas serán fabricadas en fibra de vidrio reforzada, un material elegido por su resistencia a la corrosión, menor necesidad de mantenimiento y mayor durabilidad frente a las condiciones ambientales, reemplazando las tradicionales estructuras metálicas.

Noventa días de obra

La ejecución se contratará bajo el sistema de ajuste alzado y tendrá un plazo de 90 días corridos desde el inicio de los trabajos. Además, el pliego contempla la posibilidad de otorgar al adjudicatario un anticipo financiero de hasta el 15% del monto contratado, sujeto a la correspondiente garantía mediante seguro de caución.

La apertura de ofertas fue fijada para el 13 de agosto, mientras que la venta del pliego se extenderá hasta el 11 de agosto.

Una vez concretada, la intervención modificará por completo la iluminación del corredor que conecta la ciudad con los Parques Industriales I y II, mejorando las condiciones de circulación, seguridad vial y accesibilidad en uno de los sectores con mayor tránsito de vehículos particulares, transporte de cargas y trabajadores.