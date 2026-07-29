Intentaron robar un corralón de materiales, pero fueron descubiertos por las cámaras y terminaron aprehendidos

Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles luego de intentar robar un corralón de materiales ubicado sobre avenida Avellaneda, entre Amparo Castro y Aguilar, en un procedimiento que fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el Comando de Patrullas.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, operadores del sistema de videovigilancia detectaron el momento en que uno de los sospechosos trepó uno de los paredones laterales para ingresar al predio del comercio.

Las cámaras permitieron seguir toda la secuencia del hecho. Según se indicó, el delincuente logró extraer varias barras de hierro del interior del corralón, mientras que un segundo hombre se sumó para colaborar con el traslado de los materiales y facilitar la huida.

Ante esa situación, desde el COM se dio aviso de inmediato al Comando de Patrullas, cuyos efectivos llegaron rápidamente al lugar e interceptaron a los dos sospechosos antes de que pudieran escapar.

Los aprehendidos tienen 22 y 25 años, mientras que la totalidad de los materiales sustraídos pudo ser recuperada y restituida.

La causa fue caratulada como «Hurto in fraganti agravado por escalamiento» y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial de Azul.