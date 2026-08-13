María de los Ángeles Vega asumió como nueva titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia

La Oficial Principal María de los Ángeles Vega asumió este jueves como nueva titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría, en el marco de un cambio de autoridades dispuesto por la Estación de Policía Departamental de Seguridad Olavarría.

Vega se desempeñaba hasta el momento como segunda jefa de la Subcomisaría de Hinojo y pasó a ocupar la conducción de la dependencia especializada en la atención de situaciones vinculadas a violencia familiar y de género.

La funcionaria policial reemplazó en el cargo a la Oficial Principal María Laura Barraza, quien al momento del acto se encontraba haciendo uso de licencia médica.

La ceremonia de cambio de titular estuvo encabezada por el Comisario Lucas Rodríguez, subjefe de la Jefatura Departamental de Seguridad Olavarría.

El relevo se concretó este jueves 13 de agosto y forma parte de los movimientos internos de autoridades dentro de la estructura policial local.